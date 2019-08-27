كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسمية وزير الثقافة التشيكي الجديد يحسم الأزمة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عيّن الرئيس التشيكي وزيرًا جديدًا للثقافة، مما أنهى نزاعًا سياسيًا كان يمكن أن يتسبب في سقوط الحكومة.

ادى الرئيس ميلوس زيمان اليمين الدستورية امام وزير الخارجية السابق لوبومير زوراليك لمنصب الحكومة الجديد اليوم الثلاثاء بعد شهور من رفضه استبدال وزير الثقافة السابق بمرشح اقترحه حزب شريك في حكومة الائتلاف التشيكية.

وكان الاشتراكيون الديمقراطيون قد طالبوا مرارًا وتكرارًا بتعيين نائب رئيس الحزب في منصبه كشرط للبقاء في الحكومة، لكنهم اقترحوا أخيرًا زوراليك كبديل.

بموجب الدستور التشيكي، من المفترض أن يوافق الرئيس على طلبات تعيين رئيس الوزراء. صوت مجلس الشيوخ في البرلمان التشيكي في الشهر الماضي على توجيه تهم ضد زيمان لفشله المتكرر في الموافقة على المرشحين لرئيس الوزراء أندريه بابيس.

و كان قد أقال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وزير الثقافة أنطونان ستانيك بدون تعيين خلف له ما أطال أمد الأزمة التي تشهدها التشيك منذ مايو الماضي.

وكان وزير الثقافة التشيكي ستانيك مدعوم من الرئيس زيمان كما كان موالي لروسيا والصين، ولكن الوزير فقد ثقة حزبة الاشتراكي-الديمقراطي الذي هدد بالانسحاب من الحكومة إذا بقي في منصبه.

ورفض الرئيس التشيكي ميلوس زيمان تسمية نائب رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي مايكل سماردا، كوزير جديد للثقافة، وطالب الحزب باقتراح مرشح آخر، وفقا لما نشره جيري اوفساتشك، المتحدث باسم الرئيس زيمان، على صفحته على فيسبوك.

وقال اوفساتشك "لقد أكد الرئيس زيمان على أن مايكل سماردا لم يتعامل أبدا مع قضية الثقافة في التشيك. ولهذا السبب، فهو غير مؤهل مهنيا لتولي منصب وزير الثقافة في جمهورية التشيك".

وأضاف "ولذلك، طلب الرئيس من يان هامسيك، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي اقتراح مرشح آخر، يمتلك على الأقل بعض المؤهلات الأساسية المطلوبة".

في منتصف مايو، قدم ستانيك استقالته، ولكن الرئيس زيمان، لم يقبلها. وحينها، وبطلب من الاجتماعي الديمقراطي، اقترح رئيس الوزراء اندريه بابيس، سماردا ليكون خليفة لستانيك.

وفي نهاية يوليو، أقال زيمان ستانيك، ولكنه لم يسمّ من يخلفه.

