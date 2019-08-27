كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسمية وزير الثقافة التشيكي الجديد يحسم الأزمة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ادى الرئيس ميلوس زيمان اليمين الدستورية امام وزير الخارجية السابق لوبومير زوراليك لمنصب الحكومة الجديد اليوم الثلاثاء بعد شهور من رفضه استبدال وزير الثقافة السابق بمرشح اقترحه حزب شريك في حكومة الائتلاف التشيكية.
وكان الاشتراكيون الديمقراطيون قد طالبوا مرارًا وتكرارًا بتعيين نائب رئيس الحزب في منصبه كشرط للبقاء في الحكومة، لكنهم اقترحوا أخيرًا زوراليك كبديل.
بموجب الدستور التشيكي، من المفترض أن يوافق الرئيس على طلبات تعيين رئيس الوزراء. صوت مجلس الشيوخ في البرلمان التشيكي في الشهر الماضي على توجيه تهم ضد زيمان لفشله المتكرر في الموافقة على المرشحين لرئيس الوزراء أندريه بابيس.
و كان قد أقال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وزير الثقافة أنطونان ستانيك بدون تعيين خلف له ما أطال أمد الأزمة التي تشهدها التشيك منذ مايو الماضي.
وكان وزير الثقافة التشيكي ستانيك مدعوم من الرئيس زيمان كما كان موالي لروسيا والصين، ولكن الوزير فقد ثقة حزبة الاشتراكي-الديمقراطي الذي هدد بالانسحاب من الحكومة إذا بقي في منصبه.
ورفض الرئيس التشيكي ميلوس زيمان تسمية نائب رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي مايكل سماردا، كوزير جديد للثقافة، وطالب الحزب باقتراح مرشح آخر، وفقا لما نشره جيري اوفساتشك، المتحدث باسم الرئيس زيمان، على صفحته على فيسبوك.
وقال اوفساتشك "لقد أكد الرئيس زيمان على أن مايكل سماردا لم يتعامل أبدا مع قضية الثقافة في التشيك. ولهذا السبب، فهو غير مؤهل مهنيا لتولي منصب وزير الثقافة في جمهورية التشيك".
وأضاف "ولذلك، طلب الرئيس من يان هامسيك، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي اقتراح مرشح آخر، يمتلك على الأقل بعض المؤهلات الأساسية المطلوبة".
في منتصف مايو، قدم ستانيك استقالته، ولكن الرئيس زيمان، لم يقبلها. وحينها، وبطلب من الاجتماعي الديمقراطي، اقترح رئيس الوزراء اندريه بابيس، سماردا ليكون خليفة لستانيك.
وفي نهاية يوليو، أقال زيمان ستانيك، ولكنه لم يسمّ من يخلفه.
نظم عدد من المواطنين فى دولة التشيك مظاهرة احتجاجية، اعتراضا على استمرار رئيس البلاد ورئيس الحكومة، مطالبين باستقالتهم من منصبهما.
ورفع المتظاهرون، علم الاتحاد الأوروبي أثناء مشاركتهم في مسيرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس والرئيس ميلوس زيمان ، في الذكرى 51 للغزو السوفيتي السابق لتشيكوسلوفاكيا السابقة ، في براغ ، جمهورية التشيك.
ازداد الصراع بين الشركاء في الائتلاف الحكومي بجمهورية التشيك بشاعة اليوم السبت ، حيث طلب رئيس الوزراء أندريه بابيس من الحزب الديموقراطي الاجتماعي، التوقف عن المراوغة.
وقال الملياردير بابيس زعيم ومؤسس حزب "أنو" الشعبوي خلال مقابلة مع محطة تليفزيون "بريما": "إذا كنت لا تريد البقاء في الحكومة بعد الآن ، فعليك أن تقول ذلك بوضوح".
ورد رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ، يان هامسيك، على الإنذار بقوله إن حزبه يريد البقاء في الحكومة - طالما بقي الالتزام باتفاقية الائتلاف.
ولايزال الخلاف يتمحور حول وزارة الثقافة حيث يقول الحزب الديمقراطي الاجتماعي إنه ينبغي تسمية مرشحها ، ميكال سماردا لمنصب الوزير.
ووفقًا لاتفاقية الائتلاف، تؤول هذه الوزارة رسميًا إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي ومع ذلك ، فقد رفض الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، تسمية سماردا كمرشح للمنصب ، وهو الأمر الذي يراه البعض تجاوزا من قبل الرئيس.
وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية إغلاق سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، بسبب تردي الوضع الأمني.
وأشارت بوابة" أفريقيا الاخبارية" الليبية التي أوردت النبأ، إلى أن السفارة نقلت عملها فعليًا إلى تونس منذ أبريل 2015، وأبقت على "عمل جزئي" من طرابلس، وقالت إن السفارة التشيكية في تونس سوف تتولى القيام بمهام سفارة براغ فى طرابلس.
تتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح عشرات الآلاف من العائلات، بحسب بوابة الوسط.