كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجمع الطلاب في كشمير الباكستانية للاحتجاج ضد الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد أكثر من ألف طالب في عاصمة كشمير التي تسيطر عليها باكستان للتنديد لإلغاء وضع الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان.

وهتف المتظاهرون "نريد الحرية" ونددوا بانتهاكات حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

جاء تجمع الثلاثاء في مظفر آباد بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتسليط الضوء على قضية كشمير على الصعيد العالمي. وسوف يخاطب الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 27 سبتمبر.

تصاعدت التوترات بين باكستان والهند منذ الخامس من أغسطس، عندما ألغت نيودلهي الوضع شبه المستقل ذي الغالبية المسلمة في كشمير، مما تسبب في غضب في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند وباكستان. تنقسم كشمير بين باكستان والهند اللتين تطالب بهما كليهما.

وأكدت المصادر، أن باكستان قد نشرت مجموعة الخدمات الخاصة، وهي قوة كوماندوس النخبة، بالقرب من خط السيطرة، وهو خط عسكري يبلغ طوله 450 ميلًا ويعمل كحدود فعلية تفصل كشمير المتنازع عليها بين الدولتين المسلحتين نوويًا.

وينشط فريق عمل الحدود الباكستاني أيضًا في المنطقة، حيث يمكنه القيام بهجمات مفاجئة عبر خط السيطرة على المواقع الهندية. ويتكون فريق عمل الحدود من وحدات من القوات الباكستانية الخاصة المكلفة بمهام على طول خط السيطرة في المنطقة المتنازع عليها.

تأتي التطورات، بعد يوم واحد فقط من تصريح عمران خان، بأن الوقت قد حان لسياسة كشمير الباكستانية كي تأخذ منحى "حاسمًا". وقال خان في خطاب متلفز إلى الأمة، يوم الاثنين: "سنذهب إلى كل امتداد... سنقف مع الكشميريين حتى آخر يوم".

كما ناقش قائد الجيش الباكستاني، قمر جافيد باجوا، قضية كشمير مع الجنرال شو تشيليانغ، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية.

وفي الأسبوع الماضي، زار الجنرال باجوا أيضًا مصانع ذخائر الأسلحة الباكستانية "واه" و"تاكسيلا للصناعات الثقيلة"، حيث قام بتقييم منشآت تصنيع الدفاع، بما في ذلك ترقيات الدبابات المختلفة.

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هذا هو التصعيد الثاني في عام 2019، مع حدوث التصعيد السابق في نهاية فبراير، عندما أسقط سلاح الجو الباكستاني على الأقل طائرة هندية واحدة على الأقل بعد غارة جوية على الأراضي الباكستانية قامت بها نيودلهي.

وحسبما أوردت شبكة "فرانس 24"، تبادلت، السبت 18 أغسطس، الهند وباكستان إطلاق نار عبر الحدود بينهما، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما، إثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه.

وبشكل متقطع، تدور اشتباكات ومناوشات على خط المراقبة الذي يقسم الإقليم منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. ويأتي تبادل إطلاق النار بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 أغسطس. الأمر الذي أثار مظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.

