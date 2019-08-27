كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدثة: "جونسون" يحدد مجموعة من الخيارات كبديل للدعم الإيرلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، بسياسيين معارضين آخرين في محاولة لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى إعادة التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع تيريزا ماي.

قالت المتحدثة باسم بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، إنه حدد "مجموعة من الخيارات" كبديل للدعم الإيرلندي.

وردًا على سؤال من الصحفيين حول التقارير التي كان رئيس الوزراء البريطاني سعيدًا بقبولها لباقي صفقة انسحاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مايو إذا تمت إلغاء الدعم، قالت متحدثة "جونسون"، إنه كان من الواضح أن التغييرات التي كان يسعى للحصول عليها هي المساندة والدعم فقط.

لكن زعيم حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نايجل فاراج، قال إن صفقة الانسحاب كانت "أسوأ صفقة في التاريخ" حتى لو تمت إزالة الدعم.

وأضافت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن مناقشات الأسبوع الماضي مع أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون سارت على ما يرام.

وأوضحت: "ما هو واضح هو ما إذا كانت هناك نوايا حسنة من كلا الجانبين وإصرار على إنجاز الأمور، توجد حلول للخلف ويعتقد رئيس الوزراء أنه يجب مناقشتها دون تأخير".

وأكدت المتحدثة باسم رئيس الوزراء أن "جونسون" يتفهم مخاوف الناس في المملكة المتحدة بشأن التكسير، وقال، إن تطورات الغاز الصخري يجب أن تكون "آمنة وسليمة بيئياً".

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وأشارت إلى أن رأي الحكومة هو أن الغاز الصخري لديه القدرة على توفير الوظائف وتحسين وضع أمن الطاقة في بريطانيا.

وفي سياق منفصل، فالت متحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن الاتحاد الأوروبي سوف يتفاعل بشكل بناء مع حكومة المملكة المتحدة بشأن أي مقترحات ملموسة.

وق كشف رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا، أمس الاثنين، أن فرص التوصل إلى صفقة أفضل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي آخذة في التحسن.

كما "رسخت" رسائله الرئيسية مع قادة الكتلة بعد لقاءاته الأخيرة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال "جونسون" لمحطة "سكاي نيوز" الإخبارية: "وأعتقد أنه في الأيام القليلة الماضية حققنا الكثير من النجاح في إرسال بعض الرسائل حول ما يمكن أن تفعله المملكة المتحدة وما لا تستطيع أن تفعله. دعونا نكون واضحين، أرى في الوقت الحالي أن هناك فرصة معقولة لأننا سنحصل على صفقة".

وأكد رئيس الوزراء، أن صفقة الانسحاب الحالية "ميتة"، حيث رفضها البرلمان البريطاني مرارًا وتكرارًا.

وتابع "جونسون": "أعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق آخذة في التحسن ولكن يجب أن يكون هناك قدر كبير من الواقعية من جانب أصدقائنا بأن اتفاق الانسحاب قد مات. النص الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات لا يمكن إجراؤه الآن".

ووفقًا لرئيس الوزراء، فهم قادة الاتحاد الأوروبي أنه في حالة عدم إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل بحلول 31 أكتوبر، فإن المملكة المتحدة لن تكون ملزمة بدفع 39 مليار جنيه إسترليني (حوالي 50 مليار دولار) كتعويض عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.