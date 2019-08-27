فاجعة..انقلاب “بيكوب” كان يقل فريقا لكرة القدم بإيمتنانوت..مصرع شخصين وإصابة أزيد من 15-التفاصيل

لم يتصور فريق “أشبال بيسوفا” لكرة القدم، ضواحي ايمنتانوت، بأن أن تكون مشاركتهم، يوم أمس الاثنين، في الدوري السنوي المنظم بزاوية “تماروت”، بطعم الموت، بعد انقلاب “بيكوب”، كان يقلهم، في حادثة سير مميتة، أدت إلى مصرع شخصين منهم وإصابة أزيد من 15 شخص، بإصابات متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن دوار “بويسوفا” بجماعة “انفلايسن”، شهدت حادثة سير مفجعة، عشية أمس الاثنين، بعد سقوط سيارة من نوع “بيكوب” في سفح جبلي حاد، كانت تقل لاعبين من فريق “أشبال بيسوفا”.

وبحسب ذات المصادر، فالحادثة المميتة وقعت، بعد سقوط السيارة المذكورة من أعلى الطريق إلى واد “أفلايسن”.

وتم نقل الضحايا بواسطة سيارات الإسعاف إلى المركز الصحي بإمنتانوت، والبعض منهم تم توجيهه إلى مستعجلات المركز الإستشفائي محمد السادس بشيشاوة، فيما تم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات.

إلى ذلك، فتحت السلطات المعنية تحقيقا حول أسباب الحادثة المميتة.