شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا في قبضة الأمن..حجز “فونطوم” وأسلحة وطائرة- التفاصيل

تمكن الحرس المدني الإسباني، أمس الاثنين، بإشبيليا، من تفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، تنشط ما بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا، يشتبه في تهريبها لـ 50 طن من مخدر “الشيرا” سنويا نحو أوروبا، وتوقيف 26 فرد منها من بينهم زعيم الشبكة، في عملية أطلق عليها اسم “بيغانو”.
وكشف موقع “elfarodeceuta” الإسباني أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز مبلغ مالي قدره 273.00 أورو، وضبط 2200 كيلوغرام من الحشيش، و3 قوارب و9 شاحنات و29 قنينة بنزين و10 أسلحة نارية، فضلا عن هواتف تعمل عن طريق الأقمار الاصطناعية وطائرة بدون طيار.
وأضافت الموقع ذاته أن أفراد الشبكة كانوا يستعملون قوارب مطاطية سريعة من نوع “فانطوم” لتنفيذ عمليات تهريب الحشيش عبر الوادي الكبير لمدينة إشبيلية، إذ قامت المصالح الأمنية بترصد تحركاتهم قبل أشهر من قيامها بهذه العملية.
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