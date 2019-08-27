بات المهاجم الدولي المغربي المخضرم، يوسف العربي، مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، على بعد خطوة واحدة صغيرة، من أجل التأهل لدور مجموعات دوري أبطال أروبا، وذلك عندما يخوض فريقه، مساء اليوم، إياب الدور الإقصائي الأخير.
ويحل الفريق اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفا على فريق كراسنودار الروسي، والهدف هو الحفاظ على مكسب مباراة الذهاب الثمين، والمتمثل في تحقيقه نتيجة الفوز بأربعة أهداف دون رد، في العاصمة أثينا، وهو الأمر الذي سيسهل عليه المهمة، نسبيا، في مباراة اليوم.
اللاعب المغربي، لم يشارك في مباراة الذهاب، لكنه مرشح بقوة للظهور في مباراة اليوم، بعد أن تألق بشكل لافت في مباراة الفريق الأخيرة، في الدوري، وسجل هدفه الأول من نقطة الجزاء.
جدير ذكره، أن العربي، الذي جاور العديد من الأندية الفرنسية والإسبانية، قد انتقل إلى اليونان، قادما من تجربة طويلة في الدوري القطري للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة صغيرة تفصل يوسف العربي عن مجموعات دوري أبطال أروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.