خطوة صغيرة تفصل يوسف العربي عن مجموعات دوري أبطال أروبا

بات المهاجم الدولي المغربي المخضرم، يوسف العربي، مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، على بعد خطوة واحدة صغيرة، من أجل التأهل لدور مجموعات دوري أبطال أروبا، وذلك عندما يخوض فريقه، مساء اليوم، إياب الدور الإقصائي الأخير.

ويحل الفريق اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفا على فريق كراسنودار الروسي، والهدف هو الحفاظ على مكسب مباراة الذهاب الثمين، والمتمثل في تحقيقه نتيجة الفوز بأربعة أهداف دون رد، في العاصمة أثينا، وهو الأمر الذي سيسهل عليه المهمة، نسبيا، في مباراة اليوم.

اللاعب المغربي، لم يشارك في مباراة الذهاب، لكنه مرشح بقوة للظهور في مباراة اليوم، بعد أن تألق بشكل لافت في مباراة الفريق الأخيرة، في الدوري، وسجل هدفه الأول من نقطة الجزاء.

جدير ذكره، أن العربي، الذي جاور العديد من الأندية الفرنسية والإسبانية، قد انتقل إلى اليونان، قادما من تجربة طويلة في الدوري القطري للمحترفين.