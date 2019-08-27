الاحتلال يغير على غزة بعد إطلاق قذيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال جيش الاحتلال الإسرائيليّ إن رصد، اليوم، الثلاثاء، إطلاق قذيفة من قطاع غزّة.
أغارت طائرات الاحتلال، اليوم، الثلاثاء، على موقع لحركة حماس، شمالي القطاع، بعد إطلاق قذيفة على منطقة مفتوحة قرب بلدات إسرائيلية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 4 قذائف من قطاع غزّة، ورجّح إمكانيّة أن تكون ثلاث قذائف منها داخل القطاع.
وأعلن جيش الاحتلال أنّه فعّل صافرات الإنذار في مناطق مفتوحة، بينما قال سكان المنطقة إنهم لم يسمعوها.
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