شكرا لقرائتكم خبر عن الشليمي يوجه نصيحة هامة للشرعية ويؤكد أن إنتصاراتها المؤقتة لن تجدي والان مع التفاصيل
دعا السياسي الكويتي المعروف، الدكتور، فهد الشليمي، الشرعية إلى سرعة التفاهم مع المجلس الإنتقالي الجنوبي للخروج برؤية واضحة .
وقال الشليمي في تغريدة له بتويتر، "لن تجدي الإنتصارات المؤقتة للشرعية في شبوة وأبين مع بعض القوات المشبوهة اذا لم يكن هناك تفاهم ورؤية محددة وواضحة ونقاش سياسي عقلاني مع المجلس الإنتقالي" .. مؤكداً أن إنتصار اليوم كان ثمنه غاليا على الشرعية سياسيا وإجتماعيا .
وأضاف "تلاحقوا انفسكم وتفاهموا مع الإنتقالي ووجهوا صوب صنعاء" .
وفي وقت سابق شن الشليمي هجوماً حاداً على الحكومة الشرعية إنتقد فيها تحركاتها وإستهدافها لدولة الإمارات وعجزها عن تحقيق أي تقدم بإتجاه العاصمة صنعاء .
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