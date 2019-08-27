شكرا لقرائتكم خبر عن نزار هيثم يكشف تفاصيل ما حدث في دار سعد بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، تفاصيل ما شهدته مديرية دار سعد شمال العاصمة عدن، فجر اليوم الثلاثاء .

وقال هيثم في منشور له بالفيسبوك، أن ماحصل فجرآ هو محاولة بائسة لزرع الخوف بمديرية دار سعد من قبل ما فيا الاصلاح تم إخمادها من قواتنا الامنية في إطار الحملات القائمة حاليا لنزع السلاح ومواجهة البلاطجة .

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وأضاف "مسؤوليتنا وواجبنا الحفاظ على الامن والاستقرار في عموم محافظات الجنوب واي محاولة لخلق الفوضى من بلاطجة حكومة الشرعية واعوانهم الارهابيين سيتم مواجهتها بالحزم من قواتنا بالميدان" .. داعياً إلى عدم الإلتفات لخزعبلاتهم الاعلامية فهذه مهام مدفوعة الأجر لزرع الاحباط فقط وارهاب المواطنين وتعكير صفو حياتهم الطبيعية .

وتابع "وفي أبين كافة القوات الجنوبية ملتزمة بالتهدئة وبداخل معسكراتها حسب الاتفاق مع قيادة التحالف العربي وهناك بالفعل تحركات لعناصر ارهابية تابعة للإصلاح تحاول التقطع للمواطنين واستفزاز الحزام الامني و جاري التعامل معها ميدانياً" .

وأضاف "قيادتنا السياسية تتواجد في قلب العاصمة الجنوبية عدن وتتحرك بكل مديرياتها للإشراف على عملية تطبيع الاوضاع وانطلاق حملات النظافة الشاملة والتأكد من توفير الوقود للمواطنين عبر الاطر الرسمية ومراقبة آلية التوزيع وثبات الأسعار بالمحطات العامة والخاصة" .