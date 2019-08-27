إطلاق قذيفة من غزة.. والجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا لحماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استهداف موقع لحركة حماس إثر رصده إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على أراضيه.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

ولم يتحدث البيان عن وقوع إصابات.

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وفي بيان ثان، قال أدرعي إن "طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة؛ ردًّا على إطلاق قذيفة الهاون".

وتعد هذه من المرات القليلة التي يتم فيها إطلاق قذائف من قطاع غزة في الصباح.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة حتى الساعة 13:05 ت.غ.