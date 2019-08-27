البيت الأبيض: السيدة الأولى لم تلتق كيم جونغ أون

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أصدر البيت الأبيض بيانا يوم الإثنين أوضح فيه تصريحاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيه إلى أن زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التقت سراً بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لافتاً إلى أنه لم تحدث مثل هذه الاجتماعات. وكان ترامب قد قال، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إن السيدة الأولى "تعرفت على كيم جونغ أون". وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، في بيان إن ترامب "يأتمن زوجته على أسرار العديد من القضايا" بما في ذلك علاقته مع كيم. "وفي حين أن السيدة الأولى لم تلتق (كيم)، يشعر الرئيس وكأنها تعرفت عليه أيضاً". يأتي هذا التوضيح في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الشمالية سلسلة جديدة من اختبارات الصواريخ خلال الأشهر الأخيرة، وآخرها يوم السبت الماضي، عندما تم إطلاق صاروخين في البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد. وتحاول بيونغ يانغ وواشنطن حالياً استئناف المحادثات المتوقفة حول برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية. وكان ترامب قد التقى كيم في يونيو الماضي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المحادثات.

