شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: القرار الأمريكي بحذف اسم فلسطين إجراء عدائي جديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) أكدت جامعة الدول العربية، أن قرار الخارجية الأمريكية حذف اسم الأرض الفلسطينية المحتلة أو السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط هو إجراء عدائي جديد يضاف إلى السلسة الطويلة من هذه الإجراءات العدائية الأمريكية، التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية والتي ترفضها الدول العربية رفضاً قاطعاً، وتتصدى لها بالمحافل الدولية كافة، بدءاً من القرار الأمريكي بشأن القدس إلى محاولات تقويض «الأونروا»وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم (الثلاثاء) تعقيبًا على القرار الأمريكي، إن هذا القرار ترفضه أيضًا الأغلبية الساحقة من دول العالم التي عبرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية.

أكدت جامعة الدول العربية، أن قرار الخارجية الأمريكية حذف اسم الأرض الفلسطينية المحتلة أو السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط هو إجراء عدائي جديد يضاف إلى السلسة الطويلة من هذه الإجراءات العدائية الأمريكية، التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية والتي ترفضها الدول العربية رفضاً قاطعاً، وتتصدى لها بالمحافل الدولية كافة، بدءاً من القرار الأمريكي بشأن القدس إلى محاولات تقويض «الأونروا»وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم (الثلاثاء) تعقيبًا على القرار الأمريكي، إن هذا القرار ترفضه أيضًا الأغلبية الساحقة من دول العالم التي عبرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية.

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