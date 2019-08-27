ترحيب الماني بسعي مجموعة السبع لحل الأزمة مع طهران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – برلين

بينت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قادة مجموعة الدول السبع اتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودهم لتجنب تصعيد التوتر مع إيران بسبب البرنامج النووي.

وطبقا “رويترز” أضافت ميركل “ان جميع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا على أنه ينبغي ألا تملك إيران أسلحة نووية وعلى أن المفاوضات هي السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف”، وفقا لتعبيرها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة رحبت بالمحادثات الأوروبية مع طهران.

وتشدد الجمهورية الاسلامية الايرانية دوما على كل المستويات سلمية برنامجها النووي وانها لا نية لها اطلاقا للسعي لامتلاك السلاح النووي لانها تعتبر امتلاك واستخدام هذا السلاح حراما شرعا وفقا لفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية، كما ان جميع التقارير الـ 15 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لغاية الان اكدت سلمية هذا البرنامج.

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وتابعت ميركل عن المحادثات ”ماذا ستكون النتيجة وما الاحتمالات التي ستنكشف، لا يمكننا القول اليوم… لكن الإرادة القوية للحوار خطوة كبيرة بالفعل إلى الأمام“.

وقالت مخاطبة الصحفيين بعد اجتماع قادة القوى الاقتصادية السبع ”لدينا جميعا مصلحة كبيرة في حل سلمي لمثل هذا الصراع، لكنه لن يكون سهلا“.

وفي ذات السياق ورد لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في تغريدة له على “تويتر”، أن “الطريق صعب لكنه جدير بالاختبار”، واصفا الحوار في بياريتس بانه تم في اطار التعاطي البناء.