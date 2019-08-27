الميادين: الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة شرق البريج في قطاع غزة

أفادت قناة "الميادين" بان "​الجيش الإسرائيلي​ يستهدف موقعا للمقاومة ​شرق البريج​ في ​قطاع غزة​". وكان المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي قد أعلن انه "قبل قليل تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط". اضاف "كما يبدو سقطت قذائف أخرى داخل قطاع غزة".

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