موقع اسرائيلي: الطائرتان المسيرتان كانتا بمهمة تجسس بالضاحية وتداران عن بعد من البحر

كشف موقع "​إسرائيل​ 24" عن "معلومات جديدة بشأن الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ فجر يوم الأحد الماضي"، موضحاً أن "الطائرتين المسيرتين كانتا بمهمة تجسس، وأن كمية المتفجرات التي كانت على متنهما، أعدت من أجل التدمير الذاتي وليست لأهداف أخرى".

ولفت إلى أن "الطائرتين المسيرتين ليستا من صناعة إسرائيلية، وقد تم تعديلهما لمهام عسكرية"، كاشفاً عن صور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية، تشير إلى مسار تحليق الطائرتين، لافتا إلى أن "الطائرتين كانتا تداران عن بعد من البحر الأبيض المتوسط، على مسافة 5 كيلومترات من الضاحية الجنوبية لبيروت".