اشارت وزير ​الطاقة​ والمياه ​ندى بستاني​ في تصريح لها على هامش ​جلسة الحكومة​ في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، الى انه "بعد موافقة مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي على طلبنا لتمويل التشغيل والصيانة لمنظومتي ​الصرف الصحي​ في ​البترون​، اليوم ايضاً تمت الموافقة على تمويل التشغيل والصيانة لمحطتي الصرف الصحي في منطقة ​زغرتا​ ومنطقة النبطية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: الحكومة وافقت على تمويل التشغيل والصيانة لمحطتي الصرف الصحي في زغرتا والنبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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