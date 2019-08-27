عبد المجيد صالح: قوة لبنان اليوم في مقاومته وفي شعبه وجيشه

أكد عضو المكتب السياسي لحركة أمل النائب السابق عبد المجيد صالح في احتفال تأبيني في بلدة اللويزة اننا على أعتاب ذكرى تغييب الامام موسى الصدر الذي شكل أفواج المقاومة اللبنانية – أمل - في بدايات السبعينات وقد حمل الامام الصدر من قم ومن النجف مشروع المقاومة ، مشيرا الى ان الامام الصدر كان يتحدث عن موقع الجنوب في هذا الشرق الاوسط وانطلق من صور ولم يرض ان يكون هناك متسول مسلم او مسيحي .
ولفت إلى انه "نرفع اليوم رأسنا عاليا بهذه المقاومة التي استطاعت ان تشكل معادلة استراتيجية تخطت حدود لبنان ، كانوا يقولون " قوة لبنان في ضعفه "، وقوة لبنان اليوم في مقاومته وفي شعبه وجيشه وفي البيئة الحاضنة للمقاومة ، 13 عاما وننعم بالاستقرار وما نعمنا منذ بدايات 1969 بهذا الاستقرار كل الطوائف وكل اللبنانيين ينعمون بهذا الاستقرار ، بعد التصنيف الاخير هو على طريق الهاوية لا سمح الله ، من يستفيد من هذا الانهيار". ودعا لاعلان حالة طواريء وتقشف.
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