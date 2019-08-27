عبد المجيد صالح: قوة لبنان اليوم في مقاومته وفي شعبه وجيشه

أكد عضو المكتب السياسي ل​حركة أمل​ النائب السابق ​عبد المجيد صالح​ في احتفال تأبيني في بلدة ​اللويزة​ اننا على أعتاب ذكرى تغييب ​الامام موسى الصدر​ الذي شكل أفواج ​المقاومة​ ال​لبنان​ية – أمل - في بدايات السبعينات وقد حمل الامام الصدر من قم ومن النجف مشروع المقاومة ، مشيرا الى ان الامام الصدر كان يتحدث عن موقع الجنوب في هذا ​الشرق الاوسط​ وانطلق من صور ولم يرض ان يكون هناك متسول مسلم او مسيحي .

ولفت إلى انه "نرفع اليوم رأسنا عاليا بهذه المقاومة التي استطاعت ان تشكل معادلة استراتيجية تخطت حدود لبنان ، كانوا يقولون " قوة لبنان في ضعفه "، وقوة لبنان اليوم في مقاومته وفي شعبه وجيشه وفي ​البيئة​ الحاضنة للمقاومة ، 13 عاما وننعم بالاستقرار وما نعمنا منذ بدايات 1969 بهذا الاستقرار كل ​الطوائف​ وكل اللبنانيين ينعمون بهذا الاستقرار ، بعد التصنيف الاخير هو على طريق الهاوية لا سمح الله ، من يستفيد من هذا الانهيار". ودعا لاعلان حالة طواريء وتقشف.