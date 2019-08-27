توقيف المعتدين بالضرب على موظفين بشركة لتقديم الخدمات في كفرا

عملت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ على توقيف المعتدين بالضرب على موظفين من شركة "مراد" لتقديم الخدمات خلال القيام بعملهم بالكشف على ساعات ​الكهرباء​ قرب مركز بلدية كفرا- قضاء ​بنت جبيل​ وتم تسليمهما للقطع المعنية بناء لإشارة ​القضاء​ المختص.

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