الجراح: ليس خلال مرحلة العدوان الاسرائيلي على لبنان نناقش الاستراتيجية الدفاعية

اشار وزير الاعلام جمال الجراح خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الذي عقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الى ان "الحريري افتتح الجلسة بإدانة الخروقات الاسرائيلية واعتبرها خرقا للقرار 1701، وهناك اتصالات كثيفة تجري لردع هذه الاعتداءات، وطبعا ستتقدم الحكومة اللبنانية بشكوى الى مجلس الامن، ومجلس الدفاع الاعلى سيعقد جلسة اليوم لمتابعة الموضوع".
واوضح الجراح ان هذا الموضوع يجري في اطار توتر وتازيم في المنطقة، بالاضافة الى تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان، وضبط النفس اساسي للخروج من الازمة.
وردا على سؤال، اكد انه ليس خلال مرحلة العدوان الاسرائيلي على لبنان نناقش الاستراتيجية الدفاعية.
واوضح ان الحكومة اقرت مشروع قانون الفرز من المصدر، وايجاد مطامر صحية بعد التواصل مع البلديات، والاستراتيجية العامة للبيئة والنفايات اطلعت عليها الحكومة، وقد كلف وزير البيئة لوضع دفتر شروط للكنس والجمع.
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