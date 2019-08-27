الجراح: ليس خلال مرحلة العدوان الاسرائيلي على لبنان نناقش الاستراتيجية الدفاعية

اشار وزير الاعلام ​جمال الجراح​ خلال تلاوته مقررات ​مجلس الوزراء​ الذي عقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، الى ان "الحريري افتتح الجلسة بإدانة ​الخروقات الاسرائيلية​ واعتبرها خرقا للقرار 1701، وهناك اتصالات كثيفة تجري لردع هذه الاعتداءات، وطبعا ستتقدم الحكومة ال​لبنان​ية بشكوى الى ​مجلس الامن​، ومجلس الدفاع الاعلى سيعقد جلسة اليوم لمتابعة الموضوع".

واوضح الجراح ان هذا الموضوع يجري في اطار توتر وتازيم في المنطقة، بالاضافة الى تأزم ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان، وضبط النفس اساسي للخروج من الازمة.

وردا على سؤال، اكد انه ليس خلال مرحلة ​العدوان الاسرائيلي​ على لبنان نناقش ​الاستراتيجية الدفاعية​.

واوضح ان الحكومة اقرت مشروع قانون الفرز من المصدر، وايجاد مطامر صحية بعد التواصل مع البلديات، والاستراتيجية العامة للبيئة و​النفايات​ اطلعت عليها الحكومة، وقد كلف وزير ​البيئة​ لوضع دفتر شروط للكنس والجمع.