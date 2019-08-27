وزير البيئة بعد جلسة الحكومة: تحملنا مسؤوليتنا كوزارة والبيئة لن تكون بالتراضي

اشار وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في تصريح له بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​ إلى أننا "ناقشنا مواقع المطامر وكل ما نقوله اننا تحملنا مسؤوليتنا كوزارة بيئة وعلى كل معترض ان يقدّم بديلا"، مؤكدا ان "البيئة لن تكون بالتراضي واليوم نحن امام فرصة"، مشيرا الى انه " لم يتخذ اي قرار بالنسبة لمطمري ​الجديدة​ و​برج حمود​ وكذلك مطمر الكوستا برافا وعدم الاتفاق لا يعني خلاف بل هذا المطامر ستكون من ضمن الحل المتكامل".

ولفت جريصاتي الى اننا "بحاجة الى 5 سنوات ليكون التفكك الحراري جاهزا وتم الاتفاق على موقعين وبانتظار الاتفاق على الموقع الثالث لمعامل التفكك الحراري خلال اسبوعين"، مشددا على ان "خطة ​النفايات​ أقرّت بمعظم بنودها والبند الذي يتعلق بالأحكام المالية واسترداد الكلفة بحاجة الى دراسة اكثر".