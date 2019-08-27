عز الدين: لبنان في اي مواجهة سيكون موحداً ولا يقبل التنازل عن سيادته

لفتت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​عناية عز الدين​ خلال الاحتفال الذي نظمته مدرسة المميزون في ​دير الزهراني​ لتكريم طلابها الناجحين في ​الامتحانات الرسمية​ إلى أنه "كما كان قدر أجدادنا والأباء أن لا ننحي وتبقى أعيننا إلى الأمام ووصية الإمام المغيب لنا، كونوا كموج البحر ولا تتوقفوا فإذا توقفتم إنتهيتم وهؤلاء ​الشباب​ والشابات دليل بقائنا وإستمرارنا ومستقبلنا الأجمل القادم، وكما عبرنا مع اجيال سابقة من الإحتلال إلى نعمة التحرير والإنتصار ومن التهميش والحرمان إلى النهضة والتنمية".

وأكدت "إننا نعول على هؤلاء الشباب في حفظ الإنجازات وتراكمها وتحقيق أمل الإمام بالمجتمع الأفضل الذي يليق بهذا الشعب المضحي والوفي"، مشيرةً إلى "إننا اليوم نعيش فترة حساسة وخطرة حيث يعاود العدو الإسرائيلي سلوكه المتهور ضاربا ​الأمن​ والسلام والإستقرار وهو سلوك اعتاد عليه منذ ما قبل تأسيس كيانه المغتصب ونحن أبناء الإمام المغيب لا تلتبس علينا حقيقة هذا العدو الذي وصفه الإمام بالشر المطلق".

وأشارت عز الدين إلى أنه "امام هذه الحقيقة الماثلة امام اعيننا نجد اننا في هذه الظروف اكثر تمسكا بمعادلة قوتنا جيشنا وشعبنا ومقاومتنا ورهاننا سيبقى كما كان على هذه المعادلة في حماية ​لبنان​ وارغام العدو على الإكتفاء والإلتزام بتوازنات الردع"، مؤكدةً أن "لبنان في اي مواجهة سيكون موحداً لا يقبل التنازل عن سيادته وسلامة ارضه وسمائه ومياهه، وانه مخطئ لو ظن أن يمقدوره العودة إلى الوراء".

وتوجهت إلى رعاة ​القرار 1701​ وخصوصا الإمم المتحدة وقواتها العاملة في لبنان، قائلة "ان مسؤوليتكم اليوم كبيرة في ضبط العدو منعه من التجاوز، ولطالما حذرنا من أن الخروقات الإسرائيلية تهدد الإستقرار والسلام والأمن الأقليمي وهذه مسؤولية ​الأمم المتحدة​ بالدرجة الاولى وعليها أن تتحمل المسؤولية بجدية وامانة فلا تساوي بين المعتدي والمعتدى علي".

وأكدت عز الدين "إننا لا نخشى ولا نخاف الأتي لاننا كنا على الدوام نعتمد على انفسنا وشبابنا وعلى مجتمعنا وشعبنا واليوم وامام هذا الشباب الواعد نرى ان الغد لكم لأفكاركم التغييرية نحو الأفضل لإرادتكم في الإستمرار والإرتقاء".