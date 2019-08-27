وفد قيادي من حركة "أمل" زار قيادة "حزب الله" ببيروت

زار وفد قيادي من ​حركة أمل​ برئاسة مسؤول إقليم ​بيروت​ محمد عباني قيادة "​حزب الله​" في منطقة بيروت والتقى مسؤول المنطقة السيد حسين فضل الله وأعضاء من ​القيادة​.

وقد أكد المجتمعون "اولوية الدفاع والردع للعدو كي لا يتمادى في إعتداءاته، وأن ​المقاومة​ بأطيافها جاهزة لأي إستحقاق، وأن على العدو أن يدرك عدم إمكانية إستباحة أمننا الذي صنعناه بتضحيات غالية وعزيزة".

ولفت المجتمعون إلى "الذكرى الواحدة والأربعين لإختطاف الإمام السيد ​موسى الصدر​ الذي لا زال غيابه و عدم كشف مصيره يشكل ألما ومسؤولية كبرى".