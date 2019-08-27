وفد قيادي من حركة "أمل" زار قيادة "حزب الله" ببيروت

زار وفد قيادي من حركة أمل برئاسة مسؤول إقليم بيروت محمد عباني قيادة "حزب الله" في منطقة بيروت والتقى مسؤول المنطقة السيد حسين فضل الله وأعضاء من القيادة.
وقد أكد المجتمعون "اولوية الدفاع والردع للعدو كي لا يتمادى في إعتداءاته، وأن المقاومة بأطيافها جاهزة لأي إستحقاق، وأن على العدو أن يدرك عدم إمكانية إستباحة أمننا الذي صنعناه بتضحيات غالية وعزيزة".
ولفت المجتمعون إلى "الذكرى الواحدة والأربعين لإختطاف الإمام السيد موسى الصدر الذي لا زال غيابه و عدم كشف مصيره يشكل ألما ومسؤولية كبرى".
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