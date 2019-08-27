وفد من حركة امل وضع الشيخ قبلان بأجواء التحضيرات لذكرى الامام الصدر واخويه

استقبل رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ ​عبد الامير قبلان​ نائب رئيس المكتب السياسي ل​حركة امل​ ​الشيخ حسن المصري​ وعضو المكتب ​حسن قبلان​ بحضور الشيخ ​علي الخطيب​ وامين عام المجلس نزيه جمول، الذين اطلعا سماحته على التحضيرات الجارية للاحتفال السنوي بذكرى تغييب الامام السيد ​موسى الصدر​ واخويه ​الشيخ محمد يعقوب​ والاعلامي ​عباس بدر الدين​، وجرى التداول في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واشار الشيخ المصري بتصريح اثر اللقاء، الى ان الزيارة كانت لاخذ توجيهات سماحته لما يجب علينا فعله في مهرجان ذكرى سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر، لانه هو صاحب الدعوة وهو الذي يدعو لمثل هذه المهرجانات، ولقد حملنا سماحته تحياته وسلامه للاخ الرئيس ​نبيه بري​ واكباره لما يقوم به دولته من اعمال مشرفه ترفع رأس لبنان عاليا وتحاول ان تنقذ الوطن شعباً وحكومة وجيشاً وقوى امنية من براثن المؤامرات التي تحاك على لبنان ، ان الوحدة الوطنية التي جسدها الرئيس بري في كل المواقف الماضية واللاحقة هي دليل على ان نهج سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر المتوجه الى كل اللبنانيين لا يزال مستمراً بعطائه ، وشدد سماحته على ​الدولة اللبنانية​ وخاصة على ​الحكومة اللبنانية​ ان تكثف من جلساتها لتعوض عما سلف من فراغ ادى الى اذية اللبنانيين بالاقتصاد والحياة الاجتماعية.