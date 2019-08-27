الامن العام: العثور على ساق بشرية مبتورة من أسفل الركبة مدفونة داخل حفرة بالجناح

أفادت ​المديرية العامة للأمن العام​ بانه "نتيجة المتابعة للنشاطات الارهابية والمخلة بالأمن ، تم رصد اشخاص يقومون بطمر جسم مجهول داخل حفرة أعدت لهذه الغاية في محلة ​الجناح​ – ​بيروت​ وبناءً لإشارة ​القضاء​ المختص ، توجهت بتاريخ 26/08/2019 دورية من ​الأمن العام​ الى المحلة وبعد الكشف على الحفرة المذكورة تبين وجود ساق بشرية مبتورة من أسفل الركبة مدفونة فيها فتم تسليم مسرح الأدلة لدورية من مفرزة تحري بيروت ويجري العمل على اجراء الاستقصاءات اللازمة لكشف كامل هوية الاشخاص المتورطين في هذا العمل".

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