نعيم حسن بعد لقاء الشيخ قبلان: الوحدة الوطنية هي الضمانة لصد اي عدوان

اشار شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ الى لبنان اليوم يتعرض لعدوان اسرائيلي ونحن نرى مع سماحته ان الوحدة الوطنية هي الضمانة لصد اي عدوان وعلى كافة الافرقاء المحافظة على هذه الوحدة، ونحن نوجه تحية للقدس وللرئيس ​نبيه بري​ على دوره الضامن في حل الخلافات ومعالجة المسائل الوطنية، ولاشك ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي امر ضاغط ايضا نتمى على الدولة بكافة مرافقها معالجة هذا الامر ببصيرة وشمولية ونتمنى اعادة تسليف قروض الاسكان لانه بهذا التسليف تدور الدورة الطبيعية للحياة الاقتصادية في هذا البلد.

ولفت الشيخ حسن بعد لقائه رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ في مقر المجلس على رأس وفد، الى ان الزيارة هي للاطمئنان اولا على صحة سماحة الامام الشيخ ​عبد الامير قبلان​ ولشكره على تكليف وفد رفيع للمشاركة في القمة الاسلامية المسيحية التي حصلت في دار طائفة الموحدين الدروز.

ورحب قبلان بسماحة شيخ العقل والوفد المرافق في بيتهم الذي يتسع لكل اللبنانيين المطالبين ان يكونوا يدا واحدة للدفاع عن لبنان، قائلا: نحن بخير طالما انتم وكل اللبنانيين بخير، لافتاً الى ان لبنان بحاجة الى مزيد من التماسك الداخلي وعلى اللبنانيين ان يتعاونوا ويتضامنوا لحفظ وطنهم وتحصين وحدتهم الوطنية.

واكد سماحته ان ​العدوان الاسرائيلي​ الاخير كشف مما لا شك فيه ان المعادلة الذهبية التي حمت لبنان وحررت ارضه وحفظت استقراره ضمانة وضرورة وطنية للدفاع عن لبنان.