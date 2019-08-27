المقاومة الفلسطينية بغزة: إذا اندلعت حرب مع حزب الله فإننا سنكون على خط المواجهة

اعلن مصدر خاص في ​المقاومة الفلسطينية​ بغزة لقناة "الميادين" انه "إذا اندلعت حرب مع "​حزب الله​" فإننا سنكون على خط المواجهة". ولفت القيادي في المقاومة الفلسطينية الى انه على ​الاحتلال الاسرائيلي​ ان يقرأ جيدا رسالة دعمنا للمقاومة في ​لبنان​.

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