صحناوي عن باسيل:"حمل الشعلة بكل أمانة لنهج المؤسس وعلّى بنيان التيّار"

اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ​نقولا صحناوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى ان "رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ حمل الشعلة بكل أمانة لنهج المؤسس وعلّى بنيان التيّار في كل المجالات"، مضيفا:"الى جانبه كنت و الى جانبه سأظلّ من اي موقع كنت فيه في التيّار".

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