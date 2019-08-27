شكرا لقرائتكم خبر عن نص تقرير إنجازات لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان فى دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نص تقرير إنجازات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال 65 اجتماعا عقدتها اللجنة فى دور الانعقاد الرابع، تبدأ بإعداد اللجنة قانون تنمية المشروعات الصغيرة، المقرر مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس، مع القانون الآخر المقدم من الحكومة.

كما ناقشت اللجنة 3 اتفاقيات تخص عمل اللجنة، و6 اتفاقيات أخرى مشتركة مع لجان نوعية أخرى، إلى جانب 9 طلبات إحاطة مقدمة من نواب البرلمان، ومتعلقة بمشكلات الشباب فى شأن المشروعات الصغيرة بالمحافظات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، والجهات التنفيذية ذات الصلة بالموضوعات التى يتم مناقشتها.

وعقدت اللجنة سلسلة من جلسات الاستماع مع مستثمرى المدن الجديدة، لمناقشة مشكلاتهم أمام العمل السريع، منها مستثمرى ألف مصنع.