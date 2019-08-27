مانشستر سيتي الإنجليزي يحل ضيفا على حسنية أكادير.. وفد خاص يلتقي مع الرئيس سيدينو

حل ممثلون عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، واحد من أكبر الأندية الإنجليزية والأروبية، اليوم الثلاثاء، بمدينة أكادير، في زيارة خاصة لناديها الأول، حسنية أكادير، وذلك تحضيرا لقيام فريقه النسوي، بتربص إعدادي بعاصمة سوس، بالإضافة إلى عقد اتفاقية شراكة بين الناديين.

وأكد النادي السوسي، في بلاغ له، قبل قليل، بأن النادي الإنجليزي الشهير، حل بالمدينة اليوم، ممثلا بكل من ليسلي سانشيز ودافيد دوغلاس، من أجل الإشراف على هذه الزيارة، والتقيا برئيس النادي، الحبيب سيدينو.

وأكد حسنية أكادير، بأن هذه الزيارة تندرج في إطار التحضير للمسعكر الإعدادي القادم للفريق النسوي، للنادي الإنجليزي، والتي ستقام في شهر يناير من العام المقبل، تحضيرا للمنافسات المحلية والقارية، التي سيقودها الفريق.

وقد قام الوفد الإنجليزي، بزيارة ملعب “أدرار” وكل المرافق التي يتوفر عليها، بالإضافة إلى إطلاعه على الإمكانيات الفندقية والسياحية التي تتمتع بها المدينة، ناهيك عن دراسة سبل عقد شراكة ثنائية بين الناديين، مع رئيس النادي، لحبيب سيدينو.