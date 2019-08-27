سعد لمجرد في البيضاء..”البودي كارد” لا يفارقونه-التفاصيل

يعيش الفنان سعد لمجرد، في زيارته للمغرب، متنقلا بين مدينتي الرباط والدار البيضاء، الأمر الذي يتيح لعشاقه فرصة لقاءه مباشرة والتقاط الصور معه.

وحل لمجرد يوم أمس الاثنين بمنزله بمدينة الدار البيضاء، وأدرك معجبوه ذلك بتواجد سيارته أمام محل سكنه، الأمر الذي جعل بعضا منهم ينتظره لوقت طويل لالتقاط صور معه.

بعد مدة من الانتظار، وفي حدود الساعة العاشرة ليلا، خرج سعد من العمارة التي توجد بها شقته الخاصة، فيما تأهب شباب بأجسام ضخمة، يعملون كحراس شخصين له، لتأمين الطريق له للوصول إلى سيارته.

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وعند اقتراب سعد من سيارته، لم يتردد في الوقوف لالتقاط صور مع معجبيه، فيما كان حراس الأمن الخاص يحاولون تنظيم العملية، والحرص على أن لا يوثق أحد المشاهد بالفيديو.

ولم ينصرف حتى لبى للجميع رغبته في التقاط صور معه، أو الاطلاع على صفحات أنشؤوها من أجله.

لباقة لمجرد تركت انطباعا جيدا عنه لدى الحاضرين، علما أنه يمضي زيارة مؤقتة للمغرب، قبل العودة لفرنسا التي يواجه فيها قضيتين لا زال القضاء لم يحسم أمرهما بعد.