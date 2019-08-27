كانتونا يحصل على جائزة أوروبية رفيعة تقديرا لمشواره وجهوده الخيرية

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الثلاثاء إن إيريك كانتونا مهاجم مانشستر يونايتد السابق سيحصل على جائزة قارية رفيعة تقديرا لمسيرته الحافلة وجهوده الخيرية بعد اعتزاله.
وسيتسلم اللاعب الفرنسي السابق (53 عاما) جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي في حفل في موناكو يوم الخميس خلال مراسم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وقال الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد القاري في بيان ”هذه الجائزة لن تكون فقط تقديرا لمسيرته كلاعب من طراز رفيع لكنها ستكون تكريما شخصيا له.
”إنه رجل يدافع عن القيم التي يؤمن بها ويتحدث بصراحة عما يجول في خاطره ويبذل روحه وقلبه لمساندة ما يراه صوابا“.
وفاز كانتونا بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز في خمس سنوات مع يونايتد في تسعينيات القرن الماضي وسجل 64 هدفا في 143 مباراة مع النادي.
وخاض لاعب أوزير ومرسيليا ونيم وليدز يونايتد السابق 45 مباراة مع فرنسا واعتزل في 1997.
ويدعم كانتونا مبادرة ”الهدف المشترك“ التي أطلقها خوان ماتا لاعب يونايتد وتهدف لجمع أموال للمنظمات الخيرية العاملة في مجال كرة القدم في أنحاء العالم.
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