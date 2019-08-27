حجز 71 كيلوغراما من مخدر الشيرا بسيارة بائع سمك بالتقسيط بميناء طنجة

تمكنت عناصر أمنية صباح اليوم الثلاثاء، من ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرا، بنقطة المراقبة بباب ميناء الصيد البحري بطنجة.

وتشير المعطيات إلى حجز ما مجموعه 71 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت على متن سيارة في ملكية لبائع سمك بالتقسيط.

وضبطت كمية المخدر، مخبأة داخل خمس حاويات تستعمل لنقل البنزين.

وأثناء قيام عنصرين أمنيين بعملية تفتيش للسيارة، لاذ مالكها بالفرار، ويرتقب أن تكون المصالح الأمنية أصدرت مذكرة اعتقال وطنية له.

وأمرت النيلبة العامة المختصة بإجراء بحث قضائي في الموضوع، وذلك تحت إشرافها المباشر.