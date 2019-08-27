رغم احترافه في الخليج.. بنعطية يفتح باب العودة لـ”الكالتشيو” عبر فريقه السابق

عبر المهدي بن عطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف بنادي الدحيل القطري، عن استعداده للعودة للدوري الإيطالي الممتاز، ولفريقه السابق، روما الإيطالي، وذلك على الرغم من احترافه في الخليج، بعد تجارب عديدة في مختلف الملاعب الأروبية.

ففي تصريح لإذاعة تيبي راديو ستيريو، قال النجم المغربي، إنه مستعد للعودة لفريق روما من جديد، مؤكدا بأنه: ” إذا تلقلى اتصالا من جيانليوكا بيتراكي، فسوف يرد على الفور”، وذلك بعد أن سبق له وأن حمل ألوانه في فترة سابقة.

حديث الصحافة الإيطالية، عن إمكانية عودة اللاعب المغربي لفريق العاصمة الإيطالية، راجع إلى الظهور المتواضع لخط دفاعه في المباراة الأولى في الدوري الإيطالي، أمام جينوى، إذ ارتكب مدافعيه العديد من الأخطاء.

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هذه الأخطاء، اثارت سخط جماهير روما، التي باتت تطالب بانتداب لاعبين مميزين في الخط الخلفي، بعد تواضع أداء الثنائي، خوان خيسوس وفازيو.

وبخصوص المباراة القادمة لروما، أمام “لاتسيو” في ديربي العاصمة، قال بنعطية: ” “أتمنى أن يعلم كل اللاعبين الذين سيخوضون المباراة قيمة الديربي، إنها مباراة رائعة ولها طعم مختلف، خاصة عندما تفوز..لاتسيو بدأ الموسم بشكلٍ جيد ولكن أتمنى كل التوفيق لروما لروما”.

جدير ذكره، أن بنعطية، متوقف حاليا عن اللعب مع فريقه القطري، الدحيل، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الأسبوع الأول من هذا الشهر، ستغيبه 4 أسابيع، ومن المرتقب أن يعود للملاعب من جديد في السابع من شهر شتنبر القادم.