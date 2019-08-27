الحريري يبعث برسالة لإسرائيل بواسطة موسكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إن لبنان يعول على دور روسي في توجيه رسالة لإسرائيل بوقف خرق السيادة اللبنانية، لتفادي الانزلاق نحو المزيد من التصعيد والتوتر.
جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها الحريري مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.
وورد في بيان، أصدره مكتب رئيس الحكومة اللبنانية، أن الحريري أبلغ لافروف أن "لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية".
ورأى الحريري في "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية، عملا خطيرا واعتداء على السيادة اللبنانية، وخرقا للقرار 1701" الصادر في 2006.
ولفت البيان إلى "أن اعتداء إسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه".
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