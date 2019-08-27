مفاجأة: ساعات قد تفصل نيمار عن برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن وجود تطورات في المفاوضات الجارية بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بخصوص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبينت صحيفة "سبورت" الإسبانية، سر تواجد أوسكار جراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، ضمن وفد النادي الكاتالوني في باريس للتفاوض مع نيمار، رغم أنه لم يحضر الجلسات السابقة مع مسؤولي سان جيرمان.

وأشارت إلى أن جراو هو الوحيد في الوفد المشتمل على إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة، الذي لديه سلطة التوقيع على العقد.

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وأوضحت أنه في حالة توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الجلسة، فإن الصفقة قد تعلن بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء.

وسبق أن كشفت تقارير إسبانية أن برشلونة سيعرض على سان جيرمان ضم نيمار مقابل 170 مليون يورو، على أن تسدد الأموال خلال عامين.

كما سيقترح ممثلو النادي الكاتالوني ضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء في الصيف المقبل مباشرة بمقابل يتخطى الـ150 مليون يورو.