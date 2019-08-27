شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة رئيس عمليات اللواء 11 عمالقة من محاولة إغتيال بعدن والان مع التفاصيل
نجا رئيس عمليات اللواء الـ11 عمالقة أوسان العامري، من محاولة إغتيال تعرض لها اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن .
وقال مصدر أمني، لـ(اليمن العربي) أن العامري تعرض لمحاولة إغتيال خلال تواجده في العاصمة عدن .. لافتاً إلى أن سيارة العامري إنقلبت عقب المحاولة مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة .
وأوضح المصدر أن اوسان العامري الآن في حالة صحية جيدة بعد أن تم إسعافه إلى إحدى مستشفيات عدن بعد تلقيه العلاج اللازم فيها.
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