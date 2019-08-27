شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني واللواء 115 بلودر والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية، أن مواجهات عنيفة إندلعت بين قوات الحزام الأمني، واللواء 115 في مديرية لودر بمحافظة أبين .

وقالت المصادر، أن المواجهات إندلعت في محيط نقطة الكهرباء التي تقع تحت سيطرة الحزام الامني .. مشيرة إلى أن أفراد النقطة هاجموا أطقم تتبع اللواء 115 كانت في طريقها الى تعزيز القوة المتواجدة بالقرب من مدينة شقرة .

وأكدت المصادر ان افراد نقطة الحزام الامني رفضوا خروج القوة التابعة للواء 115 وهي عبارة عن طقمين وكاتيوشا لتندلع بعدها اشتباكات بين الطرفين مما اضطر بالقوة الى العودة الى المعسكر غرب المدينة .