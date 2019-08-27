شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واليابان يبحثان التحضير لإعلان يوكوهاما 2019 في قمة التيكاد والان مع التفاصيل
ترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الياباني "تارو كونو"، اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، والمُقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 – 30 أغسطس(أب) الجاري بمدينة "يوكوهاما" اليابانية.
وتناول الاجتماع مشروعات الوثائق التي من المُنتظر أن تَصدُر عن قمة "التيكاد"، ومنها الإعلان الختامي (إعلان يوكوهاما 2019) وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلاً عن اعتماد جدول أعمال القمة، والتي ستنعقد تحت شعار "النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".
وأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ على أهمية شراكة "التيكاد" بالنسبة لأفريقيا، بما تُمثله من منصة لحشد الموارد من أجل تنمية القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تتضاعف قيمته بعد إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة التي عُقدت شهر يوليو الماضي بالنيجر في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر واليابان يبحثان التحضير لإعلان يوكوهاما 2019 في قمة التيكاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.