شكرا لقرائتكم خبر عن العولقي: 500 قتيل وجريح من الشمال في معركة شبوة وأبين والان مع التفاصيل
قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي ان اكثر من 500 قتيل وجريح من ابناء المحافظات الشمالية خلال المواجهات في اليومين الماضيين ضد القوات الجنوبية في شبوة وابين .
وذكر العولقي في تصريح له:بحسب المعلومات من مستشفيات بيحان وأبين أكثر من ٤٥٠ قتيل وجريح شمالي جراء المواجهات مع القوات الجنوبية بشبوة، وأكثر من ٧٠ قتيل وجريح شمالي في أبين حتى هذه اللحظات.
وأضاف العولقي: بالمقابل كل شهداء وجرحى القوات الجنوبية من مدن الجنوب.,مبيننا :تتحفظ القوات الشمالية عن أسماء وبيانات قتلاها حتى لا يتضح للرأي العام ان الحرب الدائرة شمالية-جنوبية.
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