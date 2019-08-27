شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تدشن هاتف Nova 5T بـ379 دولارا والان مع التفاصيل

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية اليوم الثلاثاء، عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية Nova 5T بأربعة كاميرات خلفية وكاميرا أمامية في أعلى يسار الشاشة.

يتميز الهاتف بشاشة بحجم 6.39 إنش من نوع LCD بدقة Full HD تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 90% مع وجود ثقب في أعلى الشاشة يحتوي على عدسة الكاميرا الأمامية.

الهاتف مزود بكاميرا رباعية في الخلف، حيث تبلغ دقة المستشعر الرئيسي 48 ميجابيكسل، ومستشعر ثان بزاوية واسعة بدقة تبلغ 16 ميجابيكسل ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر أخير بدقة 2 ميجابيكسل.

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أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابيكسل تتواجد بثقب في أعلى يسار الشاشة.

يعمل هاتف Nova 5T بمعالج kirin 980 بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة التخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

الهاتف يضم بطارية بقوة ٣٥٠٠ ميللي أمبير ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5W.

يتوفر هاتف Nova 5T بألوان الأسود والأزرق والبنفجسي، وسيطرح في الأسواق بسعر 379 دولارا أمريكيا، ومن المقرر أن يتم إطلاقه في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.