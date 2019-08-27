شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ماليزيا: "القوى الكبرى لا تحترم القانون والان مع التفاصيل

اتهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الثلاثاء القوى الكبرى في العالم بأنها "لا تحترم القانون"، وذلك خلال زيارة دولة لهانوي وسط نزاع بين فيتنام والصين في بحر الصين الجنوبي.

وفي تعليقاته خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، أعرب مهاتير عن أسفه لما وصفه بانعدام عام لسيادة القانون في الشؤون العالمية.

وقال مهاتير: "من المجالات التي نحتاج إلى العمل معاً فيها الإشارة إلى أن العالم يمضي مع تجاهل للقوانين الدولية"، وأنحى باللائمة على الدول الكبرى في التدهور.

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وأضاف: "لقد تأثر الكثير من الدول لأن القوى الكبرى لا تحترم القانون".

وعلى الرغم من أنه لم يشر إلى أي دولة بالاسم، إلا أن مهاتير تطرق على الفور للنزاعات البحرية بين ماليزيا وفيتنام في بحر الصين الجنوبي، وأصر على أن النزاعات حول الحدود في البحر يمكن تسويتها بشكل سلمي من خلال المفاوضات أو، إذا لزم الأمر، أمام محكمة دولية.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريباً، بما في ذلك المياه داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لفيتنام وماليزيا.