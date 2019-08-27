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يلجأ الكثير من الأشخاص إلى أعواد التنظيف أو المشابك الحديدية أو الأشياء الصلبة لتخليص الأذن من الشمع المتراكم بداخلها، بيد أنها تؤدي إلى نتيجة عكسية ويمكن أن تجرح قناة الأذن. طرق بسيطة لتنظيف الأذن.
الأذن من الأعضاء الحساسة للغاية، ويتطلب تنظيفها الكثير من العناية، خاصة حين يتطلب الأمر تخليصها من "الصِملاخ" أو "الشمع" الذي يتسبب عادة بحكة مزعجة أو يؤثر في حالات كثيرة على جودة السمع نفسه. كما أن تراكم الشمع قد يؤدي في بعض الحالات إلى التهابات أو إصابات فطرية.
بيد أن هذه الأعواد بحد ذاتها يمكن أن تكون سبباً في مشاكل جديدة ولا تخلص الأذن من الشمع، إذ تدفعه إلى داخل القناة لتتراكم في نهايتها وتتصلب مع مرور الوقت. كما أنها قد تتسبب بجروح في القناة القوقعية. لكن كيف يمكن تنظيف الأذن بطريقة صحيحة؟ الأمر بسيط، ما عليك سوى اتباع هذه الطرق:
1. الطريقة المثلى: إزالة شمع الأذن عند الاستحمام
2. المضغ يذيب شمع الأذن
3. الطبيب المختص
إذا تراكم الكثير من الشمع في قناة الأذن، بحيث تشعر بضغط ما داخلها وتؤثر على درجة السمع، فلا يمكن التخلص منه في بعض الحالات إلا بمساعدة طبيب الأنف والأذن والحنجرة، وابتعد عن محاولة تنظيف الأذن بنفسك. إذ يمكن للطبيب أن ينظف أذنيك باحترافية كبيرة.
4. شمعة الأذن
يبقى أن نذكر أن هذه الطرق المذكورة غير مناسبة للتشخيص الذاتي أو العلاج، ولا يمكن أن تحل هذه المعلومات محل زيارة الطبيب المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر أتعاني من تراكم الشمع داخل الأذن؟ إليك طرق سهلة للتخلص منها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.