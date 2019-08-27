بالصور: كعكة زفاف استغرقت اسبوعا كاملا لصنعها... لن تتوقعوا سعرها الخيالي!

واستخدم بيتر 100 بيضة و25 كيلو من الطحين و25 كيلو من الزبدة و19 كيلو من السكر. وقد تم تغطية الكعكة بحوالى 44 كيلو من الكريما. وصنعت الكعكة على شكل الكنيسة الرخامية في Bodelwyddan بويلز، وتتميز بالتماثيل ليس فقط للعروس والعريس إنّما أيضاً لوصيفات الشرف وستة من الأصدقاء.

وأشار الخبّاز بيتر إلى أنّه لا يمكنه الكشف عن هوية الزوجين لكنّه أكّد أنّهما فوجئا بالمشهد النهائي للكعكة. وقال: "كانت هذه واحدة من أكثر الكعكات المتعبة التي صنعتها حتى الآن، وتطلّبت الكثير من الوقت لإنهائها في الوقت المحدد". وأضاف: "كانت الكعكة بطول مترين ونصف المتر. وكنت أراها في نومي".

Advertisements

كلّف الأمر كلّه 1500 جنيه إسترليني أي حوالى 1800 دولار. وتعاون خمسة أشخاص لحمل الكعكة إلى المكان المناسب.