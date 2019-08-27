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حوّل خبّاز كعكة زفاف إلى تحفة فنية. وبحسب ما ذكر موقع "مترو" البريطاني، استغرق صنع هذه الكعكة أسبوعًا كاملًا. وصنعها بيتر روبرتس من شركة Center Attraction Cakes في ليفربول بطول ثمانية أقدام أي حوالى المترين ونصف المتر وبوزن أكثر من 44 كيلوغراماً.
واستخدم بيتر 100 بيضة و25 كيلو من الطحين و25 كيلو من الزبدة و19 كيلو من السكر. وقد تم تغطية الكعكة بحوالى 44 كيلو من الكريما. وصنعت الكعكة على شكل الكنيسة الرخامية في Bodelwyddan بويلز، وتتميز بالتماثيل ليس فقط للعروس والعريس إنّما أيضاً لوصيفات الشرف وستة من الأصدقاء.
وأشار الخبّاز بيتر إلى أنّه لا يمكنه الكشف عن هوية الزوجين لكنّه أكّد أنّهما فوجئا بالمشهد النهائي للكعكة. وقال: "كانت هذه واحدة من أكثر الكعكات المتعبة التي صنعتها حتى الآن، وتطلّبت الكثير من الوقت لإنهائها في الوقت المحدد". وأضاف: "كانت الكعكة بطول مترين ونصف المتر. وكنت أراها في نومي".
كلّف الأمر كلّه 1500 جنيه إسترليني أي حوالى 1800 دولار. وتعاون خمسة أشخاص لحمل الكعكة إلى المكان المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: كعكة زفاف استغرقت اسبوعا كاملا لصنعها... لن تتوقعوا سعرها الخيالي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.