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أحمد فاضل يلتحق بوفد النوارس في الدار البيضاء

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2019-08-27 | 13:32

أحمد فاضل يلتحق بوفد النوارس في الدار البيضاء

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التحق متوسط ميدان نادي الزوراء أحمد فاضل، بمعسكر فريقه في مدينة الدار البيضاء المغربية استعداداً للموسم المقبل 2019/ 2020.
ولم يتمكن فاضل من الالتحاق بمباريات الزوراء بالملحق المؤهل لدور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد سادس" بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول إلى الأراضي المغربية حينها.

وقررت إدارة الزوراء، تمديد فترة إقامة الفريق في الدار البيضاء حتى الثالث من الشهر القادم لإقامة معسكر تدريبي تتخلله عدد من المباريات الودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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