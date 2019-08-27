أحمد فاضل يلتحق بوفد النوارس في الدار البيضاء

ولم يتمكن فاضل من الالتحاق بمباريات الزوراء بالملحق المؤهل لدور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد سادس" بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول إلى الأراضي المغربية حينها.

وقررت إدارة الزوراء، تمديد فترة إقامة الفريق في الدار البيضاء حتى الثالث من الشهر القادم لإقامة معسكر تدريبي تتخلله عدد من المباريات الودية.

