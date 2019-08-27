أحمد فاضل يلتحق بوفد النوارس في الدار البيضاء

2019-08-27 | 13:32
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التحق متوسط ميدان نادي الزوراء أحمد فاضل، بمعسكر فريقه في مدينة الدار البيضاء المغربية استعداداً للموسم المقبل 2019/ 2020.
ولم يتمكن فاضل من الالتحاق بمباريات الزوراء بالملحق المؤهل لدور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد سادس" بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول إلى الأراضي المغربية حينها.
وقررت إدارة الزوراء، تمديد فترة إقامة الفريق في الدار البيضاء حتى الثالث من الشهر القادم لإقامة معسكر تدريبي تتخلله عدد من المباريات الودية.
وقررت إدارة الزوراء، تمديد فترة إقامة الفريق في الدار البيضاء حتى الثالث من الشهر القادم لإقامة معسكر تدريبي تتخلله عدد من المباريات الودية.
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