اثنتان وسبعون ساعة فقط هي المهلة التي اعطتها امانة بغداد لاصحاب المنازل هنا في حي الاساتذة غربي العاصمة، بعد قيام دوائرها المتمثلة ببلدية الشعلة، بتهديد وتهديم منازل تلك العائلات وتحويلها لارض سوية اذا لم تمتثل للاوامر التي اصدرتها امينة بغداد.
واعطت احدى الحكومات السابقة، بحسب سكان المنطقة، قرارا يقضي بتمليك الدور والمنازل لشاغليها، الا انه لم يطبق على ارض الواقع بسبب المماطلة والتأجيل من قبل بعض الجهات التي كانت مسؤولة عن هذا الامر آنذاك.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عشرات العائلات في الشعلة مهددة بالتهجير وتهديم المنازل... فما مصيرها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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