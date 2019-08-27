بالفيديو: عشرات العائلات في الشعلة مهددة بالتهجير وتهديم المنازل... فما مصيرها؟

ويتساءل الاهالي هنا عن مصير اكثر من مئتين وخمسين عائلة تقطن هذا الحي، وعن مستقبل اطفالهم الذين سيصبحون مشردين وبلا مأوى في حال تم تنفيذ الامر.

واعطت احدى الحكومات السابقة، بحسب سكان المنطقة، قرارا يقضي بتمليك الدور والمنازل لشاغليها، الا انه لم يطبق على ارض الواقع بسبب المماطلة والتأجيل من قبل بعض الجهات التي كانت مسؤولة عن هذا الامر آنذاك.



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