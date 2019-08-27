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بالفيديو: عشرات العائلات في الشعلة مهددة بالتهجير وتهديم المنازل... فما مصيرها؟

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اثنتان وسبعون ساعة فقط هي المهلة التي اعطتها امانة بغداد لاصحاب المنازل هنا في حي الاساتذة غربي العاصمة، بعد قيام دوائرها المتمثلة ببلدية الشعلة، بتهديد وتهديم منازل تلك العائلات وتحويلها لارض سوية اذا لم تمتثل للاوامر التي اصدرتها امينة بغداد.
ويتساءل الاهالي هنا عن مصير اكثر من مئتين وخمسين عائلة تقطن هذا الحي، وعن مستقبل اطفالهم الذين سيصبحون مشردين وبلا مأوى في حال تم تنفيذ الامر.

واعطت احدى الحكومات السابقة، بحسب سكان المنطقة، قرارا يقضي بتمليك الدور والمنازل لشاغليها، الا انه لم يطبق على ارض الواقع بسبب المماطلة والتأجيل من قبل بعض الجهات التي كانت مسؤولة عن هذا الامر آنذاك.


شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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