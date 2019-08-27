حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية الإسرائيلية

تشهد الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان، الثلاثاء، حالة تأهب قصوى؛ تحسبا لهجمات انتقامية لمليشيا حزب الله.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش وضع قواته على الحدود اللبنانية، في حالة تأهب تحسبا لهجمات انتقامية.

وأضافت: "يسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل أنه ستتم محاولة مهاجمة جنود أو ضرب منشآت عسكرية وليس مدنيين".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد تقييم، تقرر أن حركة بعض المركبات العسكرية على عدة تقاطعات لن تكون ممكنة وفقًا للوضع الأمني" .

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قبل أن يستدرك: "هذه القيود لا تنطبق على المدنيين، سكان المجتمعات الإسرائيلية على الحدود الشمالية". .

وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان مليشيا حزب الله عزمها تنفيذ هجمات انتقامية إثر إطلاق طائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

فيما حذر الجيش الإسرائيلي من أن "الرد على أي هجوم سيكون قويا".

وكان الجيش اللبناني أعلن، الأحد، سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006 وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

فيما دعت الأمم المتحدة، في بيان، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التحرك والخطابات، وتجنب التصعيد والتزام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

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