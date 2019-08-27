مصر واليابان يبحثان التحضير لإعلان يوكوهاما 2019 في قمة التيكاد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الياباني "تارو كونو"، اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، والمُقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 – 30 أغسطس(أب) الجاري بمدينة "يوكوهاما" اليابانية.

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وتناول الاجتماع مشروعات الوثائق التي من المُنتظر أن تَصدُر عن قمة "التيكاد"، ومنها الإعلان الختامي (إعلان يوكوهاما 2019) وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلاً عن اعتماد جدول أعمال القمة، والتي ستنعقد تحت شعار "النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".

وأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ على أهمية شراكة "التيكاد" بالنسبة لأفريقيا، بما تُمثله من منصة لحشد الموارد من أجل تنمية القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تتضاعف قيمته بعد إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة التي عُقدت شهر يوليو الماضي بالنيجر في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.