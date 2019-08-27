توافق بين السيسي وماكرون على تسوية الأوضاع في ليبيا

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة الدول السبع.



وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن اللقاء شهد تبادل الرؤى لتطورات الأوضاع في ليبيا، وتوافقت وجهات نظر الرئيسين على تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا، والدول الأخرى لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو يسهم في القضاء على التنظيمات الإرهابية، ويحافظ على المؤسسات الوطنية للدولة، ومواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.

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