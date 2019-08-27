الزين بيان: 5 أسباب لتراجع الإخوان في موريتانيا.. وعلاقة قطر بذلك

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب كتبت- أماني عزام

قال الحسين الزين بيان الصحفي الموريتاني المتخصص في الشؤون العربية والدولية، إن هناك تراجع كبير لجماعة الإخوان الإرهابية في سياسيًا في المشهد الوطني في موريتانيا.



وأشار "بيان" في تصريح خاص، إلى أن التراجع الذي شهده حزب الإخوان المسلمين في موريتانيا"تواصل" يرجعه الخبراء والمحللين إلى عدة أسباب وهي:

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1_عزوف القوى القبلية الكبيرة عن الإلتحاق بصفوفهم، كما هو معلوم أن موريتانيا تتكون من منظومة من القبائل. 2_إنكشاف خطابهم الذي يلبسونه لباسًا دينا؛ والشعب الموريتاني متدين وسطي سني مالكي.

3_ محاصرتهم خارجيا بعد فشلهم في معاقلهم مصر وتونس وليبيا.

4_جفاف مشاريعهم " التنموية " بعد عملية تجفيف مصادرهم المالية المشبوهة بحسب التقارير الدولية.

5_محاصرة الدول التي تتعاون معهم لتدمير وتفتيت إستقرار الوطن العربي كقطر على سبيل المثال.

وتابع الصحفي الموريتاني:"ولعل الإنتخابات الرئاسية الأخيرة في موريتانيا التي لجأ فيها حزب " تواصل " الإخواني لترشيح شخصية من خارج قياداته لكي يلقى قبولا في الشارع لكن الخسارة كانت مصيره المحتوم، وهو ما يؤكد د ون شك حقيقة تراجع إخوان موريتانيا.