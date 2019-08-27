النفط يصعد مع تنامي الآمال بانفراجة في حرب التجارة

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق تجارة مع الصين بعد تعليقات إيجابية من بكين، مما هدأ بواعث القلق بعد أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين البلدين والتي دفعت الأسواق للهبوط.



وصعد خام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.55% إلى 59.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 1% في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا لليوم الثالث على التوالي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.67% إلى 54 دولارا للبرميل وكان قد انخفض 1% أمس الإثنين.

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وعبر ترامب أمس الإثنين عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق، بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تود تسوية النزاع من خلال "مفاوضات هادئة".

وقال هاري شيلينجوريان، محلل النفط لدى بي.إن.بي باريبا في لندن، "في حين أن التهدئة وتوقع هدنة مؤقتة في حرب التجارة ربما كان السبب وراء رفع المعنويات وأسعار النفط هذا الصباح، فإن حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني سيستغرق وقتا.

وتابع: "أسعار النفط تحصل على مهلة فيما يبدو من إعلانات الأسبوع الماضي الأمريكية والصينية عن إجراءات تجارية انتقامية".

ونزلت أسعار النفط 20% من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل/ نيسان الماضي ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.